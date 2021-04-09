Кадыров стал старейшим по времени пребывания на посту главой российского региона

09:32 Источник: Эхо Москвы

Рамзан Кадыров стал старейшим по времени пребывания на посту главой региона в России. Это выяснилось после отставки губернатора Ульяновской области Сергея Морозова, который возглавлял ее 16 лет.

Временно исполняющим обязанности губернатора назначен сенатор Алексей Русских.

Кадыров возглавляет Чечню 14 лет. В списке глав регионов — долгожителей он опережает Романа Копина из Чукоткого и Наталью Комарову из Ханты-Мансийского автономных округов. Эхо Москвы