Кадыров стал старейшим по времени пребывания на посту главой российского региона
09:32 09.04.2021 Источник: Эхо Москвы
Рамзан Кадыров стал старейшим по времени пребывания на посту главой региона в России. Это выяснилось после отставки губернатора Ульяновской области Сергея Морозова, который возглавлял ее 16 лет.
Временно исполняющим обязанности губернатора назначен сенатор Алексей Русских.
Кадыров возглавляет Чечню 14 лет. В списке глав регионов — долгожителей он опережает Романа Копина из Чукоткого и Наталью Комарову из Ханты-Мансийского автономных округов. Эхо Москвы
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