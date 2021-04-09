Неподалеку от Луксора обнаружен древний город
10:00 09.04.2021 Источник: Эхо Москвы
Неподалеку от Луксора в Верхнем Египте обнаружен потерянный «золотой город». Он был основан более трех с половиной тысяч лет назад, но затем заброшен и занесен песками. Об открытии объявила группа ученых-египтологов во главе с бывшим генсеком Верховного совета по делам древностей Египта Захи Хавассом. Ученые полагают, что город был основан во времена фараона Аменхотепа III, правившего Древним Египтом в XIV веке до н.э., и был в то время крупнейшим административным центром. Эхо Москвы
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