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НОВОСТИ

Неподалеку от Луксора обнаружен древний город

10:00 09.04.2021 Источник: Эхо Москвы

Неподалеку от Луксора в Верхнем Египте обнаружен потерянный «золотой город». Он был основан более трех с половиной тысяч лет назад, но затем заброшен и занесен песками. Об открытии объявила группа ученых-египтологов во главе с бывшим генсеком Верховного совета по делам древностей Египта Захи Хавассом. Ученые полагают, что город был основан во времена фараона Аменхотепа III, правившего Древним Египтом в XIV веке до н.э., и был в то время крупнейшим административным центром. Эхо Москвы

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