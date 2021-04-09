Лидер ИГ был информатором США - WP
10:05 09.04.2021 Источник: Эхо Москвы
«WP» — лидер «ИГ» (ИГИЛ, запрещена на территории РФ) Саид Рахман аль-Мауля ранее был информатором США.
Издание сообщает об этом со ссылкой на рассекреченные протоколы допросов аль-Мауля, когда тот находился в заключении американских военных в Ираке в 2007-2008 гг. Как пишет Washington Post, Аль-Мауля помогал американским военным составлять фотороботы подозреваемых в терроризме. Он также называл рестораны, где собирались участники ИГ. Во время одного из допросов, аль-Мауля раскрыл номера телефонов 19 террористов и рассказал, сколько денег они зарабатывают. Точная дата освобождения Аль-Мауля неизвестна. В 2020 году госдепартамент США увеличил до 10 млн долл. награду за информацию о местонахождении лидера террористов. Эхо Москвы
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