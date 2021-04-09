Повторные собрания собственников жилья до решения суда предложили запретить

10:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Совфеде предложили запретить повторные собрания собственников жилья до решения суда. С инициативой выступил глава экономического комитета Андрей Кутепов.

По мнению сенатора, управляющие компании зачастую ведут себя недобросовестно из-за пробелов в законодательстве. В своём письме на имя главы Минстроя Кутепов уточняет, что возникают ситуации, при которых собственники помещений организовывают ТСЖ, проводят общее собрание, но решение оспаривается в суде со стороны управляющей компании. Всё это приводит к тому, что в многоквартирном доме появляется двоевластие, а жильцы получают двойные квитанции на оплату ЖКУ.

Кутепов также предлагает решить проблему с документацией дома, размещая её в Государственной информационной системе ЖКХ в электронном формате, сообщает РИА Новости. Говорит Москва