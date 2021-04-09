Корабль "Ю. А. Гагарин" с тремя членами экипажа на борту выведен на орбиту

11:01 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пилотируемый космический корабль "Ю. А. Гагарин" ("Союз МС-18"), на борту которого находятся три члена экипажа длительной экспедиции на Международную космическую станцию (МКС), отделился от третьей ступени ракеты-носителя "Союз-2.1а" и начал автономный полет к станции, сообщил диктор на космодроме Байконур.

Ракета-носитель "Союз-2.1а" была запущена в среду с 31-й площадки Байконура в 10:42 мск. Сближение с МКС произойдет по двухвитковой схеме и займет примерно 3,5 часа. Пристыковка к модулю "Рассвет" МКС запланирована на 14:08 мск этого же дня.

К МКС отправились космонавты Роскосмоса Олег Новицкий и Петр Дубров, а также астронавт НАСА Марк Ванде Хай.