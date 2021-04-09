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РФ не станет снижать финансирование военных вслед за США - комитет обороны ГД

11:05 09.04.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Комитет обороны ГД: Россия не станет снижать финансирование военных вслед за США. Как сообщает газета Bloomberg, Джо Байден предлагает выделить на оборону государства на 7 млрд долларов меньше, чем планировал ранее Дональд Трамп.

Заместитель председателя комитета ГД по обороне Юрий Швыткин в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» заявил, что это решение не изменит ситуацию в мире.

«Сегодня напряжённость со стороны США и их союзников заключается не только в увеличении военного бюджета, но в той агрессивной политике по отношению к нашей стране и к ряду других государств, вмешательстве во внутренние дела. Военный бюджет США превышает военный бюджет России в 30 раз. Эта цифра говорит о многом. То сокращение, которое происходит, достаточно минимально. При этом наращивание финансирования в части оборонно-промышленного комплекса остаётся в той же степени. Поэтому говорить о том, что это коренным образом улучшит ситуацию, я бы не стал».

Также он отметил, что Россия не будет снижать свой военный бюджет в ответ, если такие действия предпримут американцы.

«Сегодня национальная стратегия нашей страны заключается в оборонной составляющей с учётом внешних вызовов. Говорить о том, что будет реакция в части снижения, либо увеличения военного бюджета — этого не будет происходить. Мы действуем в рамках той национальной стратегии, которая определена верховным главнокомандующим нашего государства».

Согласно данным Bloomberg, президент США намерен выделить Пентагону 715 млрд долларов. Часть этих денег будет направлена на экологические инициативы. Подробности распределения бюджета планируют объявить 9 апреля.

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