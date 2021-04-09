Девелоперам предлагают втрое повысить штраф за просрочку сдачи домов
11:32 09.04.2021 Источник: Известия
В России может втрое вырасти размер неустойки для девелоперов за просрочку сдачи домов. Соответствующий законопроект подготовил Роспотребнадзор, он размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Документ предусматривает увеличение неустойки до 3% от цены квартиры за каждый месяц просрочки.
Сейчас штраф составляет 2/300 ставки рефинансирования, уточнил «Известиям» руководитель «Единого ресурса застройщиков» (ЕРЗ.РФ) Кирилл Холопик.
При действующей ставке рефинансирования 4,5% за день просрочки сейчас взимается 0,03% от цены квартиры, то есть 10,95% за год, уточнил глава Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК) Николай Алексеенко. При предложенных 3% в месяц показатель вырастет до 36% годовых. То есть штраф увеличится в три раза раза, отметил вице-президент ГК «Страна Девелопмент» Андрей Басов.
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