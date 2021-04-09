0
1
185
НОВОСТИ

Россиян предупредили о готовящейся мощной атаке хакеров на банковские счета

12:00 09.04.2021 Источник: Известия

Специалисты по кибербезопасности предупредили о подготовке массированной атаки на счета россиян в период майских праздников. Ожидается, что хакеры воспользуются уязвимостью мобильной связи, которая позволит перехватить SMS для авторизации в банковских приложениях — в даркнете был продан доступ к коммутатору одного из сотовых операторов. Об этом «Известиям» рассказали в DeviceLock, риск такой атаки подтвердили и в других компаниях, специализирующихся на киберзащите.

Впрочем, для опустошения счетов мошенникам недостаточно кодов из SMS — им нужно иметь логины и пароли от личных кабинетов, заверили в кредитных организациях.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

13:20 09.04.2021
Путин 12 апреля посетит место приземления Гагарина
0
20
13:05 09.04.2021
КС обязал изменить статью Уголовного кодекса РФ для защиты жертв домашнего насилия
0
56
13:00 09.04.2021
В офисе Зеленского считают, что Украине надо готовиться к обострению конфликта в Донбассе
0
67
12:32 09.04.2021
Силовым структурам нужна памятка по взаимодействию по СМИ - Фадеев
0
117
12:20 09.04.2021
В ВС РФ будет расширена линейка военных роботов - Шойгу
0
140
12:05 09.04.2021
Киев поставит воду в Крым только по просьбе международных гуманитарных институтов - кабмин
0
174
11:32 09.04.2021
Девелоперам предлагают втрое повысить штраф за просрочку сдачи домов
0
183
11:20 09.04.2021
В России выявили 9 150 случаев заражения коронавирусом за сутки
0
202
11:05 09.04.2021
РФ не станет снижать финансирование военных вслед за США - комитет обороны ГД
0
232
11:01 09.04.2021
Корабль "Ю. А. Гагарин" с тремя членами экипажа на борту выведен на орбиту
0
253

Возврат к списку