Россиян предупредили о готовящейся мощной атаке хакеров на банковские счета
12:00 09.04.2021 Источник: Известия
Впрочем, для опустошения счетов мошенникам недостаточно кодов из SMS — им нужно иметь логины и пароли от личных кабинетов, заверили в кредитных организациях.
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