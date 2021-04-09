В России выявили 9 150 случаев заражения коронавирусом за сутки

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 9 150, до 4 623 984. Об этом сообщили журналистам в пятницу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,2%.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 9 662. Всего уже выздоровели 4 248 700 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, осталась на уровне 91,9% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 402 против 365 днем ранее. Всего с начала пандемии от инфекции умерли 102 247 человек. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,21%, следует из данных штаба.