Киев поставит воду в Крым только по просьбе международных гуманитарных институтов - кабмин

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Украины поставят воду в Крым только по просьбе международных гуманитарных организаций. Об этом заявил вице-премьер кабинета министров Украины Алексей Резников в интервью "Би-би-си ньюс Украина".

"Людей напоим. Если действительно мониторинговая миссия, международная гуманитарная миссия скажет: "Люди, надо помогать", - сказал он.

По его словам, в таком случае Украина доставит воду в Крым под эгидой Красного Креста. "Цистернами, бочками, как угодно. Три контрольно-пропускных пункта - Каланчак, Чонгар, Чаплинка, дороги есть, повезем. Обеспечим Красный Крест - под их флагом, не проблема", - добавил он.

Ранее Киев неоднократно заявлял о возможности поставлять воду в Крым в случае гуманитарной катастрофы и не просил при этом указаний от каких-либо международных организаций. Также в Киеве заявляют, что подадут воду на полуостров по Северо-Крымскому каналу после "деоккупации" региона.