Силовым структурам нужна памятка по взаимодействию по СМИ - Фадеев
12:32 09.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Представители силовых ведомств должны иметь памятку по взаимодействию с журналистами. С таким предложением выступил председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.
"Нужна памятка силовикам, росгвардейцам и полицейским по взаимодействию со СМИ. Выяснилось, что не везде есть такая памятка, полицейские и росгвардейцы не знают, как взаимодействовать со СМИ, какие права у журналистов", - сказал Фадеев во время совещания по вопросу о дополнительных мерах по обеспечению законных прав журналистов под председательством полпреда в Уральском федеральном округе Владимира Якушева.
По мнению Фадеева, базой для взаимоотношений журналистов и силовиков должно стать уважение. "Я считаю, что здесь очень важное понятие, база, на которой мы должны основывать взаимоотношения журналистов, СМИ и силовиков, - это уважение, взаимное уважение. <...> Те и другие защищают интересы народа. Исходя из этого надо выходить на тему уважения", - сказал он.
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