Силовым структурам нужна памятка по взаимодействию по СМИ - Фадеев

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Представители силовых ведомств должны иметь памятку по взаимодействию с журналистами. С таким предложением выступил председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.

"Нужна памятка силовикам, росгвардейцам и полицейским по взаимодействию со СМИ. Выяснилось, что не везде есть такая памятка, полицейские и росгвардейцы не знают, как взаимодействовать со СМИ, какие права у журналистов", - сказал Фадеев во время совещания по вопросу о дополнительных мерах по обеспечению законных прав журналистов под председательством полпреда в Уральском федеральном округе Владимира Якушева.

По мнению Фадеева, базой для взаимоотношений журналистов и силовиков должно стать уважение. "Я считаю, что здесь очень важное понятие, база, на которой мы должны основывать взаимоотношения журналистов, СМИ и силовиков, - это уважение, взаимное уважение. <...> Те и другие защищают интересы народа. Исходя из этого надо выходить на тему уважения", - сказал он.