В офисе Зеленского считают, что Украине надо готовиться к обострению конфликта в Донбассе
13:00 09.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква считает, что Киеву стоит ожидать нового военного обострения в Донбассе. Об этом он сказал в опубликованном в пятницу интервью изданию "Левый берег".
"К сожалению, стоит [ожидать обострения военного противостояния]. И эта информация, скажем так, есть в соответствующих украинских структурах. Мы в своей работе также пользуемся их информацией и доводим ее до наших партнеров", - отметил Жовква.
По его словам, с момента эскалации ситуации президент Владимир Зеленский уже провел телефонные разговоры с президентом США Джозефом Байденом, премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Жовква отметил, что Зеленский находится в постоянном контакте с иностранными партнерами и информирует их о состоянии дел.
Замглавы офиса также отметил, что сейчас уровень боевой готовности Вооруженных сил Украины (ВСУ) гораздо выше, чем в 2014 году, как и "уровень политической готовности наших партнеров".
В четверг в Донбасс приехал президент Украины Владимир Зеленский, который посетил передовые позиции ВСУ вдоль линии соприкосновения и пообщался с военнослужащими. В пятницу его поездка в регион продолжается.
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