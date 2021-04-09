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КС обязал изменить статью Уголовного кодекса РФ для защиты жертв домашнего насилия

13:05 09.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Конституционный суд (КС) России обязал законодательные власти изменить норму Уголовного кодекса, чтобы защитить жертв домашнего насилия, и признал несоответствующей конституции статью 116.1 УК РФ о нанесении побоев лицом, подвергнутым административному наказанию. Об этом говорится в постановлении КС.

"Признать статью 116.1 УК РФ не соответствующей Конституции РФ, <…> она не обеспечивает соразмерную уголовно-правовую защиту права на личную неприкосновенность и права на охрану достоинства личности от насилия в случае, когда побои нанесены, или иные насильственные действия, причинившие физическую боль, совершены лицом, имеющим судимость", - говорится в документе.

В постановлении также отмечается, что законодателям необходимо "внести в действующее законодательство необходимые изменения, вытекающие из настоящего постановления".

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