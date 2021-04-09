Генсек ОБСЕ призвал стороны на Украине отвести вооружения и соблюдать Минские соглашения

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стороны конфликта на востоке Украины должны соблюдать достигнутые договоренности в рамках Минских соглашений, в том числе отвести силы и вооружения от линии соприкосновения, а также обеспечить защиту населения и гражданской инфраструктуры. Об этом заявила в интервью ТАСС генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид.

По ее словам, новый виток напряженности и увеличение числа нарушений режима прекращения огня на востоке Украины показали, что ситуация продолжает оставаться хрупкой, поэтому необходимы дальнейшие усилия для мирного урегулирования. Генсек ОБСЕ подчеркнула, что согласованным путем для движения вперед остается выполнение Минских соглашений. При этом периодическое возвращение к режиму прекращения огня демонстрирует, что стороны могут воздерживаться от боевых действий, если захотят, заметила она.

"Я настоятельно призываю все стороны выполнять и полностью соблюдать уже достигнутые договоренности: развести силы и средства, отвести вооружения и провести разминирование, а также обеспечить защиту жизни гражданского населения и ключевой гражданской инфраструктуры", - резюмировала генсек ОБСЕ.