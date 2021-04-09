15:00 Источник: Эхо Москвы

Катар возвращается к почти тотальному карантину на фоне роста числа заболевших

Парикмахерские, музеи, кинотеатры, театры, библиотеки, детские сады и пляжи закрываются сегодня в Катаре. Людям запрещено собираться в группы на открытом воздухе — в парках и на набережных, за исключением групп не более пяти человек, если они уже привились от коронавируса.

В стране контролируют и заполняемость общественного транспорта – в будние дни она не должна превышать 20%, в выходные он и вовсе не будет работать.

Ранее намеченные для проведения конференции, выставки и другие массовые мероприятия будут перенесены. С лета в Катаре сохранялся стабильный прирост заболевших – в среднем выявлялось менее 300 случаев в сутки, однако с начала года уровень заболеваемости постепенно увеличивался.

Сейчас в Катаре, где живет менее 3 миллионов человек, в день регистрируют почти тысячу новых заразившихся. Ранее сообщалось, что власти ужесточают ограничительные меры после обнаружения британского штамма коронавируса.

Всего в стране с начала эпидемии заболели почти 190 тысяч человек. Эхо Москвы