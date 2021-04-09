Катар возвращается к почти тотальному карантину
15:00 09.04.2021 Источник: Эхо Москвы
Катар возвращается к почти тотальному карантину на фоне роста числа заболевших
Парикмахерские, музеи, кинотеатры, театры, библиотеки, детские сады и пляжи закрываются сегодня в Катаре. Людям запрещено собираться в группы на открытом воздухе — в парках и на набережных, за исключением групп не более пяти человек, если они уже привились от коронавируса.
В стране контролируют и заполняемость общественного транспорта – в будние дни она не должна превышать 20%, в выходные он и вовсе не будет работать.
Ранее намеченные для проведения конференции, выставки и другие массовые мероприятия будут перенесены. С лета в Катаре сохранялся стабильный прирост заболевших – в среднем выявлялось менее 300 случаев в сутки, однако с начала года уровень заболеваемости постепенно увеличивался.
Сейчас в Катаре, где живет менее 3 миллионов человек, в день регистрируют почти тысячу новых заразившихся. Ранее сообщалось, что власти ужесточают ограничительные меры после обнаружения британского штамма коронавируса.
Всего в стране с начала эпидемии заболели почти 190 тысяч человек. Эхо Москвы
Новости
- 16:12 09.04.2021
- Весь мир, включая РФ, постарается предотвратить повторение Сребреницы на Украине - Песков
- 16:00 09.04.2021
- РФ надеется на ответственный подход всех стран к положениям конвенции Монтре - Захарова
- 15:32 09.04.2021
- Путин подписал указ об отставке главы Северной Осетии Битарова, врио назначен Меняйло
- 15:20 09.04.2021
- Андрей Воробьев поздравил космонавтов с предстоящим юбилеем первого полета в космос
- 15:12 09.04.2021
- Генсек ОБСЕ призвал стороны на Украине отвести вооружения и соблюдать Минские соглашения
- 14:32 09.04.2021
- Пожар начался в учебном корпусе Военно-космической академии в Петербурге, людей эвакуируют
- 14:23 09.04.2021
- Скончался герцог Эдинбургский Филипп, супруг королевы Елизаветы II
- 14:00 09.04.2021
- США с 1945 года участвовали в 81% военных конфликтов в мире - доклад
- 13:32 09.04.2021
- В Кремле опасаются возобновления боевых действий на Украине, угрожающих РФ - Песков
- 13:20 09.04.2021
- Путин 12 апреля посетит место приземления Гагарина
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать