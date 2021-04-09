Путин 12 апреля посетит место приземления Гагарина
13:20 09.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин 12 апреля, в День космонавтики, поедет в Энгельс, посетит место приземления советского космонавта Юрия Гагарина и проведет совещание о развитии космической отрасли. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Он (президент) полетит в Энгельс, посетит место приземления Гагарина, там на этом месте такой скромный музейно-парковый комплекс. Также Путин проведет отдельное совещание, на котором будут обсуждаться долгосрочные приоритеты развития космической деятельности России", - сказал Песков.
Представитель Кремля добавил, что совещание состоится в режиме видеоконференции. В целом, по его словам, "день будет посвящен, конечно же, космосу".
НОВОСТИ
- 13:05 09.04.2021
- КС обязал изменить статью Уголовного кодекса РФ для защиты жертв домашнего насилия
- 13:00 09.04.2021
- В офисе Зеленского считают, что Украине надо готовиться к обострению конфликта в Донбассе
- 12:32 09.04.2021
- Силовым структурам нужна памятка по взаимодействию по СМИ - Фадеев
- 12:20 09.04.2021
- В ВС РФ будет расширена линейка военных роботов - Шойгу
- 12:05 09.04.2021
- Киев поставит воду в Крым только по просьбе международных гуманитарных институтов - кабмин
- 12:00 09.04.2021
- Россиян предупредили о готовящейся мощной атаке хакеров на банковские счета
- 11:32 09.04.2021
- Девелоперам предлагают втрое повысить штраф за просрочку сдачи домов
- 11:20 09.04.2021
- В России выявили 9 150 случаев заражения коронавирусом за сутки
- 11:05 09.04.2021
- РФ не станет снижать финансирование военных вслед за США - комитет обороны ГД
- 11:01 09.04.2021
- Корабль "Ю. А. Гагарин" с тремя членами экипажа на борту выведен на орбиту
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать