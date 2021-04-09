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Путин 12 апреля посетит место приземления Гагарина

13:20 09.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин 12 апреля, в День космонавтики, поедет в Энгельс, посетит место приземления советского космонавта Юрия Гагарина и проведет совещание о развитии космической отрасли. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Он (президент) полетит в Энгельс, посетит место приземления Гагарина, там на этом месте такой скромный музейно-парковый комплекс. Также Путин проведет отдельное совещание, на котором будут обсуждаться долгосрочные приоритеты развития космической деятельности России", - сказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что совещание состоится в режиме видеоконференции. В целом, по его словам, "день будет посвящен, конечно же, космосу".

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