В Кремле опасаются возобновления боевых действий на Украине, угрожающих РФ - Песков

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль опасается возобновления полноформатных боевых действий на Украине, что создаст угрозу безопасности РФ. Об этом заявил в пятницу журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"В Кремле есть опасения, что на Украине возобновится гражданская война. И если у наших границ возобновится гражданская война, полноформатные боевые действия, это будет представлять угрозу для безопасности РФ, - подчеркнул он. - Динамика развития этой ситуации и динамика поведения украинской стороны в целом создает опасность возобновления полноценных боевых действий. Украинская сторона - об этом можно судить по различным заявлениям - не отвергает полностью мысли о силовом решении своей собственной проблемы с юго-востоком".