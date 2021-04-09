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Скончался герцог Эдинбургский Филипп, супруг королевы Елизаветы II

14:23 09.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Супруг британской королевы Елизаветы II герцог Эдинбургский Филипп умер в возрасте 99 лет. Об этом сообщается в пятницу на сайте Букингемского дворца.

"С глубокой печалью Ее Величество Королева объявила о кончине ее любимого мужа, Его Королевского Высочества принца Филиппа, герцога Эдинбургского", - указано в сообщении.

[обновлено 14:45]

16 марта герцог Эдинбургский Филипп был выписан из больницы, где он провел месяц. Супруг королевы был госпитализирован 16 февраля по совету врачей в связи с недомоганием. Впоследствии во дворце подтвердили, что у него обнаружена не связанная с коронавирусом инфекция. 1 марта он был переведен в больницу святого Варфоломея в лондонском Сити, в которой обслуживают членов королевской фамилии, в том числе Елизавету II. 3 марта герцог перенес там кардиологическую процедуру в связи с заболеванием сердца, а затем вернулся в больницу Эдуарда VII для отдыха и восстановления сил. В общей сложности он провел в обеих больницах 28 ночей. Прежде супругу Ее Величества никогда не требовалась столь продолжительная госпитализация.

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