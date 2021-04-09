Андрей Воробьев поздравил космонавтов с предстоящим юбилеем первого полета в космос

15:20

Фото пресс-службы правительства Московской области

Подмосковье - центр космонавтики России и малая Родина многих покорителей звездного пространства. Губернаторпоздравил космонавтов с предстоящим 60-летием первого полета человека за пределы Земли. Вместе с ними губернатор возложил цветы к мемориалу Юрия Гагарина в Звездном городке.

«Это знаковое место для российского космоса. Сегодня мы здесь, чтобы вспомнить наших легендарных космонавтов, - сказал Андрей Воробьев. – Очень приятно, что с нами молодые ребята - очень любознательные, интересующиеся космосом, Марсом, галактикой, экологией. Это дети с инженерной жилкой, которые конструируют, собирают, программируют. Все это компоненты, без которых не покорить космос».

В церемонии также приняли участие дети из «Российского движения школьников», приехавшие из разных уголков страны. Ребята из школы им. Комарова в Звездном городке, которая построена по инициативе Юрия Гагарина в 1965 году, недавно победили в чемпионате Московской области «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia по компетенции «Инженерия космических систем».

«Юрий Гагарин жил в Звездном городке, готовился к первому полету. Мы очень горды, что ходим по тем же дорожкам, что и он, можем прикасаться к деревьям, которые Юрий Алексеевич посадил, учимся в школе, построенной при его участии», - рассказала ученица Дарья Ханыгина.

Подготовка кадров для ракетно-космической отрасли ведется в 19 вузах и колледжах Московской области. В регионе в этой сфере работает свыше 30 тыс. человек. Предприятия отрасли являются градообразующими для 8 городских округов.

«12 апреля для меня - святой день. Мы пришли в первый отряд космонавтов в 60-х, тогда отобрали группу из 6 человек. Были тяжелые испытания – например, вращение на центрифуге с перегрузками до 12 G, - рассказал дважды Герой Советского Союза, последний из ныне живущих космонавтов 1-го отряда Борис Волынов. – С Юрием Гагариным я дружил – у нас была хорошая волейбольная пара, мы вместе прыгали с парашютом. Я был в Хабаровске и держал с ним связь, когда Юра делал виток вокруг Земли».