Россия надеется на ответственный подход всех стран к положениям конвенции Монтре - Захарова

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия рассчитывает, что все страны будут ответственно подходить к выполнению положений конвенции Монтрё о статусе проливов Босфор и Дарданеллы. Как заявила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Турции в этом принадлежит особая роль.

"Мы не видим альтернатив международно-правовому режиму, который установлен на основании конвенции Монтрё. Мы рассчитываем, что все соответствующие государства будут ответственно подходить к его соблюдению. И, конечно, особая роль в этом принадлежит Турции", - сказала она.

По словам Захаровой, любые попытки пересмотра конвенции Монтрё затрагивали бы интересы России. "Мы рассматриваем данную конвенцию в качестве основного фактора стабильности и безопасности в акватории Черного моря, в особенности в том, что касается военного мореплавания", - подчеркнула дипломат.