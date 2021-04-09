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Россия надеется на ответственный подход всех стран к положениям конвенции Монтре - Захарова

16:00 09.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия рассчитывает, что все страны будут ответственно подходить к выполнению положений конвенции Монтрё о статусе проливов Босфор и Дарданеллы. Как заявила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Турции в этом принадлежит особая роль.

"Мы не видим альтернатив международно-правовому режиму, который установлен на основании конвенции Монтрё. Мы рассчитываем, что все соответствующие государства будут ответственно подходить к его соблюдению. И, конечно, особая роль в этом принадлежит Турции", - сказала она.

По словам Захаровой, любые попытки пересмотра конвенции Монтрё затрагивали бы интересы России. "Мы рассматриваем данную конвенцию в качестве основного фактора стабильности и безопасности в акватории Черного моря, в особенности в том, что касается военного мореплавания", - подчеркнула дипломат.

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