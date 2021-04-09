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Весь мир, включая РФ, постарается предотвратить повторение Сребреницы на Украине - Песков

16:12 09.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Все страны мира, в том числе и Россия, будут в случае возобновления полноформатных боевых действий на Украине принимать меры, чтобы не допустить там повторения событий, подобных тем, что произошли в 1995 г. в Сребренице. Об этом заявил в пятницу журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"В случае начала боевых действий [на Украине] и в случае потенциального повторения там человеческой катастрофы, похожей на Сребреницу, о чем уже говорил, кстати, президент [РФ Владимир] Путин, ни одна страна мира не останется в стороне. И все страны, включая Россию, будут принимать меры, чтобы таких трагедий больше не случалось. Все страны мира, все цивилизованные страны мира и европейские государства в случае повторения Сребреницы на юго-востоке Украины будут этому всячески противодействовать с тем, чтобы не допустить катастрофы", - отметил пресс- секретарь президента.

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