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Введение платы для спортсменов при переходе в зарубежные клубы опровергли в Госдуме

17:32 09.04.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Госдуме опровергли введение платы для спортсменов при переходе в зарубежные клубы. Ранее об этом рассказал член комитета по этике Российского футбольного союза Андрей Созин, который общался с авторами закона.

В разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» инициатор законопроекта, депутат Борис Пайкин уточнил детали. По его словам, спортсменам не нужно будет платить деньги после перехода в зарубежные клубы.

«С учётом того, что большое количество спортсменов в массовых видах спорта уезжают за рубеж, предлагается систематизировать эту информацию. Потому что сегодня эти спортсмены уезжают и могут не ставить в известность ни федерацию, ни клуб. То есть он подписывает договор и уезжает. Здесь вопрос стоит в том, чтобы не ограничивать права и возможности этого лица заключать какой-то трудовой договор, вопрос вообще не стоит о каком-то денежном возмещении, вопрос стоит в том, чтобы расширить правовое регулирование и усилить контроль за порядком в международных переходах».

Ранее Борис Пайкин и Владислав Третьяк внесли в Госдуму законопроект о регулировании переходов российских спортсменов в иностранные клубы.

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