Грета Тунберг отказалась ехать на конференцию ООН в знак протеста против несправедливостей при вакцинации от коронавируса
18:00 09.04.2021 Источник: Интерфакс
Шведская экоактивистка Грета Тунберг собирается пропустить конференцию ООН по изменению климата в Глазго, потому что из-за несправедливого распределения вакцин от COVID-19 страны не смогут участвовать в ней на равных условиях.
"Конечно, я бы хотела посетить конференцию в Глазго. Но сделаю это только тогда, когда все смогут принять участие на равных условиях. Сейчас многие страны вакцинируют здоровых молодых людей, часто за счет групп риска и работников, оказавшихся на передовой борьбы с коронавирусом", - написала Тунберг в Twitter в пятницу.
Она добавила, что неравенство и несправедливость - и так уже ключевые факторы другого кризиса - климатического.
"Если люди не могут делать прививки и путешествовать, чтобы в равной степени представлять (свои страны - ИФ), это недемократично и ухудшит проблему", - считает экоактивистка.
Онлайн-формат тоже нельзя назвать оптимальным решением, потому что хорошее соединение и доступ к компьютеру есть не у всех в мире, отметила Тунберг.
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