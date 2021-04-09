0
0
54
НОВОСТИ

Андрей Воробьев: Наша задача – чтобы Звездный городок радовал жителей

17:40 09.04.2021

скейт.jpg
Фото пресс-службы правительства Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв исполнил мечту 7-классника Ивана Попова из Звездного городка – в муниципалитете появился свой скейт-парк. С просьбой мальчик обращался к губернатору 1,5 года назад, а в следующем сезоне парк был готов.

«Наша задача - чтобы город радовал. Большую работу проводим по благоустройству, по местам, где можно отдыхать, гулять. Город небольшой, мы находимся в тесном взаимодействии с жителями, с молодежью – по их просьбе скейт-парк сделали», - сказал Андрей Воробьёв.

Просторную площадку для катания на роликах и скейтбордах построили возле Дома культуры.

«Я сделал сам проект скейт-парка. Попросил у губернатора, и он пообещал, что будет. Отличная площадка, я доволен, катаюсь здесь на трюковом самокате», - рассказал Иван Попов.

Масштабное благоустройство проводится во всем Звездном городке. Летом отремонтируют участок дороги между КПП-3 и КПП-10. Кроме замены покрытия организуют парковку, остановки общественного транспорта, появится ливневка, освещение, установят дорожные знаки и сделают разметку.

В рамках нацпроекта президента «Жилье и городская среда» преобразился сквер у Аллеи Космонавтов: здесь появились детские игровые площадки, дорожно-тропиночная сеть, велодорожка, сделана подсветка деревьев.

В этом году завершат обустройство набережной Леонежского озера. Проект победил на Всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений в 2019 году. В новой зоне отдыха появится деревянный настил с подходом к воде, мостик к центру озера, лежаки, зона барбекю, детская зона, велодорожки. При этом все природные особенности озера будут сохранены.

Работы по благоустройству проводятся при активном участии жителей. Заслуженный учитель РСФСР, 92-летняя Клавдия Шубичева поблагодарила Андрея Воробьёва за перемены в городе: «Дальше продолжайте так же, Андрей Юрьевич. Мы можем вместе воплотить все планы, я уверена. У нас просто будет город-сад».

В округе проводится также капремонт жилого фонда. Уже отремонтировали 20 многоквартирных домов, 3 из них - в этом году. Улучшены условия проживания для 6 тыс. жителей. До конца 2022 года отремонтируют еще 12 домов.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

18:00 09.04.2021
Грета Тунберг отказалась ехать на конференцию ООН в знак протеста против несправедливостей при вакцинации от коронавируса
0
0
17:32 09.04.2021
Введение платы для спортсменов при переходе в зарубежные клубы опровергли в Госдуме
0
69
17:12 09.04.2021
Росздравнадзор не зафиксировал смертей после применения российских вакцин от ковида
0
107
17:00 09.04.2021
Военный атташе США появилась в Донбассе в форме с шевроном "Украина или смерть"
0
150
16:32 09.04.2021
Роскомнадзор опроверг публикации о сбоях у операторов связи из-за его оборудования
0
155
16:12 09.04.2021
Весь мир, включая Россию, постарается предотвратить повторение Сребреницы на Украине - Песков
0
229
16:00 09.04.2021
Россия надеется на ответственный подход всех стран к положениям конвенции Монтре - Захарова
0
206
15:32 09.04.2021
Путин подписал указ об отставке главы Северной Осетии Битарова, врио назначен Меняйло
0
230
15:20 09.04.2021
Андрей Воробьев поздравил космонавтов с предстоящим юбилеем первого полета в космос
0
195
15:12 09.04.2021
Генсек ОБСЕ призвал стороны на Украине отвести вооружения и соблюдать Минские соглашения
0
255

Возврат к списку