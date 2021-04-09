Андрей Воробьев: Наша задача – чтобы Звездный городок радовал жителей
17:40 09.04.2021
|Фото пресс-службы правительства Московской области
«Наша задача - чтобы город радовал. Большую работу проводим по благоустройству, по местам, где можно отдыхать, гулять. Город небольшой, мы находимся в тесном взаимодействии с жителями, с молодежью – по их просьбе скейт-парк сделали», - сказал Андрей Воробьёв.
Просторную площадку для катания на роликах и скейтбордах построили возле Дома культуры.
«Я сделал сам проект скейт-парка. Попросил у губернатора, и он пообещал, что будет. Отличная площадка, я доволен, катаюсь здесь на трюковом самокате», - рассказал Иван Попов.
Масштабное благоустройство проводится во всем Звездном городке. Летом отремонтируют участок дороги между КПП-3 и КПП-10. Кроме замены покрытия организуют парковку, остановки общественного транспорта, появится ливневка, освещение, установят дорожные знаки и сделают разметку.
В рамках нацпроекта президента «Жилье и городская среда» преобразился сквер у Аллеи Космонавтов: здесь появились детские игровые площадки, дорожно-тропиночная сеть, велодорожка, сделана подсветка деревьев.
В этом году завершат обустройство набережной Леонежского озера. Проект победил на Всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений в 2019 году. В новой зоне отдыха появится деревянный настил с подходом к воде, мостик к центру озера, лежаки, зона барбекю, детская зона, велодорожки. При этом все природные особенности озера будут сохранены.
Работы по благоустройству проводятся при активном участии жителей. Заслуженный учитель РСФСР, 92-летняя Клавдия Шубичева поблагодарила Андрея Воробьёва за перемены в городе: «Дальше продолжайте так же, Андрей Юрьевич. Мы можем вместе воплотить все планы, я уверена. У нас просто будет город-сад».
В округе проводится также капремонт жилого фонда. Уже отремонтировали 20 многоквартирных домов, 3 из них - в этом году. Улучшены условия проживания для 6 тыс. жителей. До конца 2022 года отремонтируют еще 12 домов.
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