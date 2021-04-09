0
0
89
НОВОСТИ

В ВОЗ сообщили, что в богатых странах вакцину от коронавируса получил каждый четвертый житель, в бедных - один из 500

21:20 09.04.2021 Источник: Интерфакс

Среди стран мира наблюдается крайне неравномерное распределение вакцин от коронавируса COVID-19, определяемое уровнем доходов конкретного государства, заявил в пятницу на брифинге гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

"Более 700 млн доз вакцин от COVID-19 были распределены в глобальном масштабе, но свыше 87% из них ушли в страны с высоким или средним уровнями доходов, а в то же время в страны с низким уровнем доходом - только 0,2%", - сказал он.

"В среднем в странах с высоким уровнем доходов почти один из четырех получил вакцину против COVID-19. В странах с низкими доходами это один из более чем 500", - продолжил он.

По данным главы ВОЗ, в настоящий момент 194 страны мира приступили к вакцинации против коронавируса, 26 - нет, хотя 17 из них получили препараты. Но, уточнил Гебрейесус, большинство стран мира в недостаточной степени привили группы риска из числа своего населения, а "в распределении вакцин сохраняется шокирующий дисбаланс".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

22:00 09.04.2021
ФСО разрешила посетителям Кремля приносить с собой еду, безалкогольные напитки и гаджеты
0
82
20:40 09.04.2021
Путин в беседе с Эрдоганом подчеркнул важность сохранения конвенции Монтре - Кремль
0
201
20:00 09.04.2021
План похорон принца Филиппа пересмотрен из-за пандемии
0
249
19:20 09.04.2021
Восемь городов подтвердили, что примут матчи чемпионата Европы по футболу со зрителями
0
309
18:40 09.04.2021
Уровень воды в проливе Босфор может подняться на пять метров из-за глобального потепления
0
373
18:28 09.04.2021
Анатолий Вассерман: Размер минимальной стипендии не должен опускаться ниже 15 000 рублей
0
287
18:00 09.04.2021
Грета Тунберг отказалась ехать на конференцию ООН в знак протеста против несправедливостей при вакцинации от коронавируса
0
322
17:40 09.04.2021
Андрей Воробьев: Наша задача – чтобы Звездный городок радовал жителей
0
373
17:32 09.04.2021
Введение платы для спортсменов при переходе в зарубежные клубы опровергли в Госдуме
0
315
17:12 09.04.2021
Росздравнадзор не зафиксировал смертей после применения российских вакцин от ковида
0
378

Возврат к списку