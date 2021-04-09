Восемь городов подтвердили, что примут матчи чемпионата Европы по футболу со зрителями
19:20 09.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Санкт-Петербург, Баку, Бухарест, Будапешт, Лондон, Амстердам, Копенгаген и Глазго подтвердили, что проведут матчи чемпионата Европы по футболу со зрителями. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
В Санкт-Петербурге и Баку разрешат заполнять стадионы на 50%, при этом российская сторона готова рассмотреть увеличение количества зрителей к концу апреля. Будапешт намерен снять ограничение по заполняемости трибун при условии, что болельщики будут придерживаться строгих правил по противодействию коронавирусу.
Окончательное решение по допуску зрителей на стадионы в Мюнхене, Риме, Бильбао и Дублине станет известно 19 апреля.
НОВОСТИ
- 18:40 09.04.2021
- Уровень воды в проливе Босфор может подняться на пять метров из-за глобального потепления
- 18:28 09.04.2021
- Анатолий Вассерман: Размер минимальной стипендии не должен опускаться ниже 15 000 рублей
- 18:00 09.04.2021
- Грета Тунберг отказалась ехать на конференцию ООН в знак протеста против несправедливостей при вакцинации от коронавируса
- 17:40 09.04.2021
- Андрей Воробьев: Наша задача – чтобы Звездный городок радовал жителей
- 17:32 09.04.2021
- Введение платы для спортсменов при переходе в зарубежные клубы опровергли в Госдуме
- 17:12 09.04.2021
- Росздравнадзор не зафиксировал смертей после применения российских вакцин от ковида
- 17:00 09.04.2021
- Военный атташе США появилась в Донбассе в форме с шевроном "Украина или смерть"
- 16:32 09.04.2021
- Роскомнадзор опроверг публикации о сбоях у операторов связи из-за его оборудования
- 16:12 09.04.2021
- Весь мир, включая Россию, постарается предотвратить повторение Сребреницы на Украине - Песков
- 16:00 09.04.2021
- Россия надеется на ответственный подход всех стран к положениям конвенции Монтре - Захарова
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать