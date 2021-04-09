Восемь городов подтвердили, что примут матчи чемпионата Европы по футболу со зрителями

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Санкт-Петербург, Баку, Бухарест, Будапешт, Лондон, Амстердам, Копенгаген и Глазго подтвердили, что проведут матчи чемпионата Европы по футболу со зрителями. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В Санкт-Петербурге и Баку разрешат заполнять стадионы на 50%, при этом российская сторона готова рассмотреть увеличение количества зрителей к концу апреля. Будапешт намерен снять ограничение по заполняемости трибун при условии, что болельщики будут придерживаться строгих правил по противодействию коронавирусу.

Окончательное решение по допуску зрителей на стадионы в Мюнхене, Риме, Бильбао и Дублине станет известно 19 апреля.