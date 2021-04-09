План похорон принца Филиппа пересмотрен из-за пандемии
20:00 09.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
План проведения похорон умершего в пятницу супруга королевы Великобритании Елизаветы II принца Филиппа был пересмотрен из-за пандемии заболевания, вызываемого коронавирусом (COVID-19). Как говорится в заявлении, распространенном лондонской геральдической палатой, церемония не будет сопровождаться шествием в Лондоне, тело принца не будет выставляться для прощания, а участие публики в запланированных мероприятиях в Виндзоре настоятельно не рекомендуется.
"Предстоящие похороны не будут государственными и тело не будет выставлено для публичного прощания. Тело Его Высочества будет находиться в Виндзорском замке перед захоронением в часовне Святого Георгия. Это соответствует обычаю, а также пожеланиям Его Высочества, - говорится в документе. - План похорон был пересмотрен в связи с многочисленными обстоятельствами, вызванными пандемией COVID-19, а представителей общественности, к сожалению, призывают не пытаться принять участие в каких-либо мероприятиях, которые будут частью похорон".
Окончательные рекомендации по поводу формата и времени проведения церемонии в ближайшие дни должно дать правительство Великобритании после консультаций, которые лорд-камергер (бывший глава службы контрразведки МИ-5 Эндрю Паркер) и премьер-министр Борис Джонсон проведут с Ее Величеством. Как пояснили в геральдической палате, после этого дату похорон объявит Букингемский дворец.
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