ФСО разрешила посетителям Кремля приносить с собой еду, безалкогольные напитки и гаджеты

22:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Федеральная служба охраны (ФСО) опубликовала обновленные правила посещения Московского Кремля. Приказ за подписью директора ФСО генерала армии Дмитрия Кочнева опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.

Новый документ отменяет действие предыдущих правил, которые ранее обновлялись четыре раза, в последний раз в 2012 году. Список всех правил посещения Кремля расширен и занимает девять страниц, к нему прилагается подробная схема территории с необходимыми обозначениями.

"В обновленных правилах посещения Московского Кремля, Мавзолея В. И. Ленина и Некрополя у Кремлевской стены актуализированы современные требования к посетителям", - рассказал ТАСС начальник отдела по связям с прессой и общественностью ФСО Денис Симонов. Он обратил внимание, что "предполагается увеличение времени посещения Московского Кремля в летний период и в дни зимних школьных каникул, открыты новые туристические зоны ("Новый сквер", археологические окна на Ивановской площади), открыт выход посетителей через Спасскую башню, предусмотрена возможность посещения Московского Кремля в колясках для маломобильных граждан, с собаками-поводырями (при наличии медицинских справок)". "Также утверждена возможность прохода с небольшим прогулочными рюкзаками, с прозрачными пластиковыми емкостями с питьевой водой, неалкогольными напитками, продуктами питания в прозрачной упаковке до одного килограмма, включая детское питание", - отметил Симонов.

Он подчеркнул, что "обновленные правила посещения Московского Кремля существенно упростили требования к посетителям, они ориентированы на современные походы к созданию комфортной среды для российских и иностранных туристов". "С введением новых правил посещения Московский Кремль стал единым пространством для посетителей, при этом были учтены меры противодействия проявлениям террористического характера и уделено особое внимание безопасности российских и иностранных граждан", - отметил начальник отдела ФСО.