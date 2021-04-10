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Франция призвала Россию пояснить цель передвижения войск у границы с Украиной

22:40 09.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Франция ожидает от России разъяснений в связи с передвижением ее войск у границы с Украиной. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан после переговоров со своими коллегами из США, ФРГ и Украины.

"В контексте этих обменов я подчеркнул глубокую озабоченность Франции в связи с произошедшими недавно значительными перемещениями российских войск вблизи восточной границы Украины, а также в Крыму. Франция считает важным и безотлагательным, чтобы Россия могла в прозрачном ключе, например, через механизмы, предусмотренные в ОБСЕ, разъяснить характер и цель этих передвижений", - сказал он.

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