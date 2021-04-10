Минобороны продолжит расширение линейки военных роботов
09:30 10.04.2021
Министр проверил выполнение государственного оборонного заказа ОАО «766 управление производственно-технологической комплектации» (УПТК), где разрабатываются и выпускаются робототехнические комплексы различного назначения.
"Мы предполагаем продолжать расширение линейки роботов, которые безусловно сегодня уже востребованы в войсках. Как предполагается, это будут тяжёлые роботы (разминировария) и все, что касается дальнейшего развития разведчиков, роботов радиационной и химической разведки, это касается надводных и подводных роботов", - сказал министр на совещании по итогам рабочей поездки на предприятие.
Компания "766 УПТК" разрабатывает специальные гусеничные шасси модульного типа, конструкция которых позволяет создавать любые дистанционно управляемые машины, и мобильные роботы с заданными функциональными возможностями – от боевых до обеспечивающих. Выпускаемые предприятием роботы "Уран-6", "Уран-14" и "Уран-9" стоят на вооружении российской армии.
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в пятницу проверил выполнение государственного оборонного заказа ОАО «766 управление производственно-технологической комплектации» (УПТК), где выпускаются робототехнические комплексы различного назначения.
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