Книгу британского писателя о полете Гагарина представили в посольстве России в Лондоне
09:40 10.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"В англоязычных странах отлично знакомы с американским астронавтом Нилом Армстронгом, который первым высадился на Луну. Однако до него был совершен не менее значимый подвиг: Гагарин первым отправился в неизвестность. При этом была велика вероятность того, что запуск закончится неудачей. К сожалению, публика в Великобритании и США не так хорошо помнит эту историю, хотя сам Гагарин после полета приезжал в Соединенное Королевство, где его приветствовали тысячи людей и он был удостоен приема в Букингемском дворце", - отметил Уокер.
Писатель подчеркнул, что в ходе работы над книгой он взял серию интервью с причастными к первому космическому полету людьми, некоторые из которых уже умерли, в том числе с Алексеем Леоновым: как и Гагарин, он входил в первый отряд космонавтов СССР. "Иногда мне казалось, что я словно пытаюсь прыгнуть в последний вагон уходящего поезда. Не так много людей, которые внесли свой вклад в осуществление первого полета человека в космос, по-прежнему пребывают с нами. Я считал своим долгом сохранить их воспоминания для истории", - сказал он.
Уокер также выразил надежду, что в ближайшее время книга, выпущенная издательством Harper Collins ("Харпер Коллинс"), будет переведена на русский язык. Кроме того, писатель сообщил, что существует вероятность создания телесериала на британском телевидении на основе его работы.
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