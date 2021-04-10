В 2020 году резко вырос спрос на страхование от киберпреступлений - СМИ

09:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спрос на страхование от киберпреступлений в 2020 году вырос в пять раз по сравнению с 2019-м. Об этом в субботу пишет газета "Известия" со ссылкой на Всероссийский союз страховщиков (ВСС).



По данным издания, в связи с переходом работников компаний на дистанционный формат на фоне развития пандемии в 2020 году резко возрос спрос на страхование от киберпреступлений. Число купленных полисов, покрывающих такие риски, увеличилось в пять раз в 2020 году по сравнению с 2019-м и составило 955, сообщила "Известиям" вице-президент ВСС Светлана Гусар, добавив, что на текущий момент данные услуги предлагают менее 10 организаций. Уточняется также, что наибольший спрос зафиксирован от кредитных организаций, а также от компаний, чья деятельность связана с IT-индустрией.



"В среднем минимальная цена полиса составляет от 5 тыс. до 600 тыс. рублей в месяц, а сумма покрытия находится в диапазоне от 1 млн до 150 млн рублей в зависимости от условий", - рассказала "Известиям" профессор кафедры "Финансовые рынки" Российского экономического университета (РЭУ) имени Г. В. Плеханова Юлия Ахвледиани. По ее мнению, в связи с ростом киберпреступности популярность таких договоров будет только расти.

