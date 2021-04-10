0
0
98
НОВОСТИ

В 2020 году резко вырос спрос на страхование от киберпреступлений - СМИ

09:50 10.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спрос на страхование от киберпреступлений в 2020 году вырос в пять раз по сравнению с 2019-м. Об этом в субботу пишет газета "Известия" со ссылкой на Всероссийский союз страховщиков (ВСС).

По данным издания, в связи с переходом работников компаний на дистанционный формат на фоне развития пандемии в 2020 году резко возрос спрос на страхование от киберпреступлений. Число купленных полисов, покрывающих такие риски, увеличилось в пять раз в 2020 году по сравнению с 2019-м и составило 955, сообщила "Известиям" вице-президент ВСС Светлана Гусар, добавив, что на текущий момент данные услуги предлагают менее 10 организаций. Уточняется также, что наибольший спрос зафиксирован от кредитных организаций, а также от компаний, чья деятельность связана с IT-индустрией.

"В среднем минимальная цена полиса составляет от 5 тыс. до 600 тыс. рублей в месяц, а сумма покрытия находится в диапазоне от 1 млн до 150 млн рублей в зависимости от условий", - рассказала "Известиям" профессор кафедры "Финансовые рынки" Российского экономического университета (РЭУ) имени Г. В. Плеханова Юлия Ахвледиани. По ее мнению, в связи с ростом киберпреступности популярность таких договоров будет только расти.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

10:30 10.04.2021
Шойгу поручил повысить защиту от радиации для военных роботов
0
45
10:20 10.04.2021
Примерно в середине следующей недели переговоры по Ирану в Вене возобновятся - Госдеп
0
63
09:40 10.04.2021
Книгу британского писателя о полете Гагарина представили в посольстве России в Лондоне
0
139
09:30 10.04.2021
Минобороны продолжит расширение линейки военных роботов
0
147
22:40 09.04.2021
Франция призвала Россию пояснить цель передвижения войск у границы с Украиной
0
806
22:00 09.04.2021
ФСО разрешила посетителям Кремля приносить с собой еду, безалкогольные напитки и гаджеты
0
712
21:20 09.04.2021
В ВОЗ сообщили, что в богатых странах вакцину от коронавируса получил каждый четвертый житель, в бедных - один из 500
0
719
20:40 09.04.2021
Путин в беседе с Эрдоганом подчеркнул важность сохранения конвенции Монтре - Кремль
0
725
20:00 09.04.2021
План похорон принца Филиппа пересмотрен из-за пандемии
0
757
19:20 09.04.2021
Восемь городов подтвердили, что примут матчи чемпионата Европы по футболу со зрителями
0
776

Возврат к списку