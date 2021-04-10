Примерно в середине следующей недели переговоры по Ирану в Вене возобновятся - Госдеп
10:20 10.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Стороны вновь соберутся на следующей неделе в Вене, примерно в середине недели", - сказал он на специальном телефонном брифинге для журналистов, посвященном этим переговорам.
"Мы ожидаем, что делегация США вернется, и она продолжит этот процесс прояснения того, какие шаги обе стороны должны предпринять, чтобы вернуться к соблюдению [условий Совместного всеобъемлющего плана действий]", - отметил представитель американского внешнеполитического ведомства. "И мы надеемся, что мы увидим от Ирана больше знаков, касающихся того, что они готовы делать, и больше знаков того, что они займут конструктивную позицию", - добавил он.
С 6 по 9 апреля в Вене прошли очные встречи членов Совместной комиссии Ирана и "пятерки" международных посредников (Германия, Франция, Великобритания, Китай, Россия) по иранской ядерной сделке. Прямых контактов между США, ранее вышедшими из соглашения, но направившими своих представителей в Вену, и Ираном при этом не было: против них выступили представители иранской стороны.
Президент США Джо Байден еще во время предвыборной кампании неоднократно заявлял о намерении вернуться в состав участников договоренности с Ираном.
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