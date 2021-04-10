Шойгу поручил повысить защиту от радиации для военных роботов
10:30 10.04.2021
Глава военного ведомства в пятницу проверил выполнение государственного оборонного заказа ОАО «766 управление производственно-технологической комплектации» (УПТК), где разрабатываются и выпускаются робототехнические комплексы различного назначения.
"Министр обороны обратил внимание, что необходимо вести работы по модернизации робототехнических комплексов в части устойчивости их применения в условиях воздействия жёсткого электромагнитного излучения, а также в условиях радиационного заражения. В частности, речь идёт об устойчивости к воздействию радиации защищённых каналов связи между пунктом управления и робототехническими комплексами", - сказали в ведомстве.
В российскую армию сегодня поставляются роботы линейки "Уран" - робот разминирования "Уран-6", робототехнический комплекс пожаротушения "Уран-14" и ударный робот "Уран-9".
В Минобороны уточнили, что в один ударный комплекс "Уран-9" входит пункт управления на базе машины "КамАЗ" и четыре огневых машины, вооруженных 30-мм пушкой и противотанковыми ракетами.
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