В войска в ближайшее время поступит новая партия из 20 роботов "Уран-9"
12:30 10.04.2021
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в пятницу проверил выполнение государственного оборонного заказа компанией 766 УПТК, где разрабатываются и выпускаются робототехнические комплексы различного назначения.
"На предприятии выпущена и готова к передаче в войска очередная партия из пяти ударных робототехнических комплексов "Уран-9". В каждый комплекс входит один пункт управления, смонтированный на базе автомобиля "КамАЗ", и четыре боевых машины. Поставка будет выполнена в ближайшее время", - сказали в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в январе в Вооруженные силы РФ были поставлены пять комплексов "Уран-9", включающих, соответственно, 20 боевых машин, и ещё два робота отдельно.
Вооружение "Урана-9" состоит из 30-миллиметровой автоматической пушки, противотанковых управляемых ракет "Атака", а также огнеметов "Шмель".
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