В войска в ближайшее время поступит новая партия из 20 роботов "Уран-9"

12:30

Новая партия из 20 ударных роботов "Уран-9" в ближайшее время будет передана ОАО "766 управление производственно-технологической комплектации" (УПТК) в Вооруженные силы.

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в пятницу проверил выполнение государственного оборонного заказа компанией 766 УПТК, где разрабатываются и выпускаются робототехнические комплексы различного назначения.

"На предприятии выпущена и готова к передаче в войска очередная партия из пяти ударных робототехнических комплексов "Уран-9". В каждый комплекс входит один пункт управления, смонтированный на базе автомобиля "КамАЗ", и четыре боевых машины. Поставка будет выполнена в ближайшее время", - сказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в январе в Вооруженные силы РФ были поставлены пять комплексов "Уран-9", включающих, соответственно, 20 боевых машин, и ещё два робота отдельно.

Вооружение "Урана-9" состоит из 30-миллиметровой автоматической пушки, противотанковых управляемых ракет "Атака", а также огнеметов "Шмель".

