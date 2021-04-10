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Глава Итальянского космического агентства считает, что конкуренция в космосе полезна

12:10 10.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Конкуренция в космосе носит положительный характер, способствуя достижениям. Такое мнение высказал в субботу в интервью корр. ТАСС глава Итальянского космического агентства Джорджо Саккочча, отметив, что "космос - это и место объединения усилий".

"Я лично вижу космос как место единения. Конкуренция есть в любой области и чем сфера перспективнее со стратегической точки зрения, тем выше градус этой конкуренции. Конкуренция лежит в основе современной экономической модели, и я вижу в этом положительные аспекты, которые придают импульс достижениям. Я вижу в этом стимул к общему развитию, но никак не инструмент вражды", - сказал Саккочча.

Он убежден, что полет Юрия Гагарина, 60-летие со дня которого отмечается 12 апреля, заложил основу всему дальнейшему развитию не только космических исследований, но и технологий на Земле. "Гагарин открыл для человечества космос, продемонстрировал, что человек может покинуть Землю, выйти из своей колыбели. Это очень символическое событие. Кроме того, именно после полета Гагарина был сделан огромный технологический скачок. 60 лет назад это было невероятным событием, сегодня космос - это место, где создаются инструменты и технологии, которые потом используются на Земле во благо людей. Эти технологии позволяют вести важнейшие наблюдения за нашей планетой, заботиться о ней", - сказал специалист.

ИКА к круглой дате запланировало ряд просветительских мероприятий, но все они пройдут в формате онлайн из-за эпидемиологической ситуации. "Мы используем все доступные нам средства коммуникации и отметим эту важнейшую дату для всего нашего сектора", - сказал собеседник агентства. Он отметил важность привлечения искреннего интереса к космосу и его исследованию молодого поколения. "Важна сама идея смотреть в космос, ставить амбициозные задачи. Колонизировать Луну или думать о полете на Марс - означает думать об обширных горизонтах для всего человечества. И в этом много позитивного, вдохновляющего. И космос вдохновляет на открытия новые поколения. Я бы хотел, чтобы больше детей увлекались изучением технических предметов, точных наук", - поделился Саккочча.

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