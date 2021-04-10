В 2021 году более 12,5 тыс. курсантов планируют принять военные вузы - Минобороны РФ

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 12,5 тыс. курсантов планируется зачислить в военные вузы в 2021 году. Об этом сообщила в субботу пресс-служба Минобороны РФ.



"Планируется, что в этом году в вузы будет зачислено более 12,5 тыс. курсантов, среди них будет и более 150 девушек", - говорится в сообщении.



"Для ознакомления абитуриентов с вузами планируется проведение виртуальных дней открытых дверей. Такие экскурсии в режиме онлайн планируется провести в нескольких высших военных учебных заведениях Минобороны России", - отметили в министерстве, добавив, что первое подобное мероприятие проведет в субботу на виртуальных площадках в социальных сетях Военный университет Минобороны.



Вступительные экзамены в высшие учебные заведения МО РФ начнутся с 1 июля.



