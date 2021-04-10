Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа по боевым роботами
09:10 10.04.2021
Министр осмотрел производство и представленные образцы робототехнических комплексов линейки "Уран" - комплекс разминировария "Уран-6", пожарный робот "Уран-14" и боевые роботы "Уран-9", а также заслушал доклад гендиректора компании Дениса Горского.
По итогам рабочей поездки министр провел совещание с представителями руководства предприятия, руководства Минобороны и Минпромторга. "Оснащение российской армии робототехническими комплексами военного назначения - одно из приоритетных направлений нашей работы. Сегодня обсудим состояние и перспективы развития акционерного общества и ход выполнения государственного оборонного заказа", - сказал Шойгу, открывая заседание.
Он отметил, что на предприятии "достигнут серьёзный прогресс, начались серийные поставки". "Параллельно с этим идут новые работы, новые НИРы, что-то находится в стадии испытаний. У нас довольно большая, серьёзная работа впереди", - сказал министр.
Глава военного ведомства добавил, что получил удовлетворерие после осмотра производства. "Был тут несколько лет назад, видел то, что тут было. Сейчас слова благодарности тем, кто все это делал", - сказал министр.
Компания "766 УПТК" разрабатывает специальные гусеничные шасси модульного типа, конструкция которых позволяет создавать любые дистанционно управляемые машины, и мобильные роботы с заданными функциональными возможностями – от боевых до обеспечивающих. Выпускаемые предприятием роботы "Уран-6", "Уран-14" и "Уран-9" стоят на вооружении российской армии.
"Уран-6", в частности, применялся для разминирования в Сирии. В настоящее время такой работ используется инженерно-саперными подразделениями российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе.
НОВОСТИ
- 13:30 10.04.2021
- Шойгу заслушал доклады о проведении выставки в технополисе "ЭРА"
- 13:00 10.04.2021
- В армии РФ будет создано первое подразделение с ударными роботами - МО РФ
- 12:30 10.04.2021
- В войска в ближайшее время поступит новая партия из 20 роботов "Уран-9"
- 10:30 10.04.2021
- Шойгу поручил повысить защиту от радиации для военных роботов
- 09:30 10.04.2021
- В РФ разрабатывается новейший тяжёлый робот разминирования
- 09:10 10.04.2021
- Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа по боевым роботами
- 12:20 09.04.2021
- В ВС РФ будет расширена линейка военных роботов - Шойгу
- 11:05 09.04.2021
- РФ не станет снижать финансирование военных вслед за США - комитет обороны ГД
- 22:40 08.04.2021
- США рассматривают возможность отправки военных кораблей в Черное море - ТВ
- 17:49 08.04.2021
- Начальник Генштаба ВС РФ инспектирует соединения и воинские части Восточного военного округа
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать