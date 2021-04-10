Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа по боевым роботами

09:10

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в пятницу проверил выполнение государственного оборонного заказа ОАО «766 управление производственно-технологической комплектации» (УПТК), где разрабатываются и выпускаются робототехнические комплексы различного назначения.

Министр осмотрел производство и представленные образцы робототехнических комплексов линейки "Уран" - комплекс разминировария "Уран-6", пожарный робот "Уран-14" и боевые роботы "Уран-9", а также заслушал доклад гендиректора компании Дениса Горского.

По итогам рабочей поездки министр провел совещание с представителями руководства предприятия, руководства Минобороны и Минпромторга. "Оснащение российской армии робототехническими комплексами военного назначения - одно из приоритетных направлений нашей работы. Сегодня обсудим состояние и перспективы развития акционерного общества и ход выполнения государственного оборонного заказа", - сказал Шойгу, открывая заседание.

Он отметил, что на предприятии "достигнут серьёзный прогресс, начались серийные поставки". "Параллельно с этим идут новые работы, новые НИРы, что-то находится в стадии испытаний. У нас довольно большая, серьёзная работа впереди", - сказал министр.

Глава военного ведомства добавил, что получил удовлетворерие после осмотра производства. "Был тут несколько лет назад, видел то, что тут было. Сейчас слова благодарности тем, кто все это делал", - сказал министр.

Компания "766 УПТК" разрабатывает специальные гусеничные шасси модульного типа, конструкция которых позволяет создавать любые дистанционно управляемые машины, и мобильные роботы с заданными функциональными возможностями – от боевых до обеспечивающих. Выпускаемые предприятием роботы "Уран-6", "Уран-14" и "Уран-9" стоят на вооружении российской армии.

"Уран-6", в частности, применялся для разминирования в Сирии. В настоящее время такой работ используется инженерно-саперными подразделениями российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе.



