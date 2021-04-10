За участие в вечеринке во время комендантского часа в Париже оштрафованы более 110 человек

13:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Парижские полицейские оштрафовали более 110 человек за участие в незаконном собрании в одном из столичных ресторанов во время комендантского часа. Об этом сообщает в субботу префектура столичной полиции в "Твиттере".



"Минувшей ночью сотрудники полиции прибыли к ресторану, куда были вызваны в связи с жалобой на шум, и положили конец нелегальному собранию с участием более 110 человек", - отметили в префектуре. Как уточнили в полиции, "гости вечера во время комендантского часа оштрафованы за несоблюдение санитарных мер, а организатор вечера и управляющий заведением задержаны".



В префектуре напомнили, что штраф за несоблюдение действующих с стране в связи с пандемией правил составляет 135 евро. Согласно последним данным МВД Франции, с начала апреля во французской столице полицейские выписали более 3 тыс. штрафов за нарушение карантинных ограничений.



В связи с резким ухудшением санитарной ситуации во Франции президент республики Эмманюэль Макрон объявил ранее о расширении действия карантина на все департаменты страны с 3 апреля. В стране на три недели закрыты все учебные заведения. Также правительство сохранило действие комендантского часа с 19:00 до 06:00 по парижскому времени.



Жителям городов разрешено удаляться от дома не более чем на 10 км. В стране остаются закрытыми рестораны, бары, театры, магазины, не торгующие товарами первой необходимости. МВД республики с начала апреля усилило контроль за соблюдением ограничительных мер.



Согласно последним данным властей с начала эпидемии в стране выявили более 4,9 млн случаев заражения коронавирусом, в результате заражения коронавирусом умерли свыше 98 тыс. человек.



