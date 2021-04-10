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Орудийным салютом в британских городах и на военных кораблях почтили память принца Филипа

15:35 10.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Орудийный салют в память о супруге королевы Великобритании герцоге Эдинбургском Филипе, умершем 9 апреля, состоялся в субботу в Лондоне, других городах королевства, а также на военных базах и кораблях британского флота.

41 холостой залп в память о герцоге, по одному в минуту, был дан из пушек лондонского Тауэра и казарм Королевской морской пехоты в Вулидже. Такое же количество выстрелов было произведено из пушек, установленных в замках в столицах остальных административно-политических частей Соединенного Королевства - Эдинбурга, Кардифа, Белфаста. В акции в память о принце Филипе, который в годы Второй мировой войны служил на кораблях британских ВМС, также были задействованы орудия на военно-морских базах Девонпорт и Портсмут, королевского полка в Гибралтаре, эскадренного миноносца Diamond ("Даймонд") и фрегата Montrose ("Монтроз"), находящихся в открытом море.

На Тауэрском мосту, расположенном поблизости от того, места, откуда с набережной Темзы производились залпы, собрались сотни человек.

Как говорится на официальном сайте монаршей фамилии, орудийные салюты в Великобритании производятся и по ряду значимых поводов, связанных с королевской семьей. Так, залпами из пушек времен Первой мировой войны отмечается день вступления Елизаветы II на престол (6 февраля), день коронации (2 июня), день рождения наследника престола принца Уэльского Чарльза (14 ноября), а также открытие сессий парламента. По традиции 10 июня отмечался залпами и день рождения принца Филипа. До своего столетия он не дожил два месяца и один день.

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