Австрия теперь может закупать российскую вакцину "Спутник V" - канцлер

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Переговоры Австрии и России о приобретении российской вакцины "Спутник V" подошли к концу, сообщил в субботу канцлер республики Себастьян Курц. По его словам, теперь Австрия может закупить этот препарат.



"Спутник V" стал бы дополнительным ускорителем [кампании по вакцинации в Австрии] c объемом в 1 млн доз. Переговоры о контракте де-факто подошли к концу. Это значит, что закупка для нас в Австрии возможна", - сказал Курц на встрече с журналистами в Вене.



Как сообщал корр. ТАСС в пятницу источник в правительственных кругах Австрии, Вена надеется на быстрый допуск "Спутник V" со стороны Европейского агентства лекарственных средств (EMA), но способна и самостоятельно зарегистрировать этот препарат, поэтому сейчас рассматривает соответствующий способ. В частности, над этим вопросом уже работают австрийские медицинские эксперты.



Собеседник ТАСС также отмечал, что Австрия находится перед заключением контракта с Россией на поставку российского препарата. По его словам, Австрии нужна российская вакцина, поэтому она хочет получить этот препарат.



