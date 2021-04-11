Госдеп США вновь грозит России за "агрессию и безответственность"
16:30 11.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Джо Байден по-прежнему придерживается позиции, что России придется "заплатить цену", если она будет действовать "агрессивно и безответственно". Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телекомпании Эн-би-си.
"Вопрос в том, продолжит ли Россия действовать безответственно и агрессивно. Если да, то президент ясно дал понять, что за это будет цена и последствия", - сказал он, отвечая на вопрос о перспективах отношений с Москвой.
"Вы можете рассчитывать, что он сдержит свое слово", - добавил госсекретарь США.
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