ЗАО «Внешторгсервис» будет производить 200 тысяч тонн готовой продукции в месяц

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В течение последних 12 месяцев по причине общего падения рынков, вызванного ограничительными мерами, принятыми из-за эпидемии вируса COVID-19, значительного удорожания сырьевой группы, предприятия контура ЗАО «Внешторгсервис» были вынуждены сократить объемы своего производства до уровня 100 тыс. т готовой продукции в месяц.

Вызванная внешними обстоятельствами пауза была использована для оптимизации производственных, технологических и логистических связей и цепочек, заключения контрактов. В результате проведенных мероприятий на сегодняшний день контур ЗАО «Внешторгсервис» максимально оптимизирован, а в производство привлечены значительные оборотные средства.

По причине работы предприятий более года на сниженных параметрах, для выхода на оптимальную производственную мощность потребовались планово-подготовительные и регламентные работы. Для проведения данных мероприятий в марте текущего года на предприятиях ЗАО «Внешторгсервис» были приостановлены все основные агрегаты.

В течение предстоящих 8 недель ЗАО «Внешторгсервис» планирует выйти на производство готовой продукции в объеме 200 тыс. т в месяц, что составит 90% фактической мощности всех заводов и комбинатов, находящихся в управленческом контуре.

Со 2 декады апреля забюджетированы денежные средства на ускорение выплаты заработной платы сотрудникам по сравнению с графиком, сложившимся за последние 12 месяцев работы.