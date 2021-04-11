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Северная Корея построила подлодку водоизмещением 3 тыс тонн - разведка

19:00 11.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

КНДР завершила строительство подводной лодки водоизмещением 3 тыс. тонн, свидетельствуют данные разведки Республики Корея и США. Об этом в воскресенье сообщило агентство Рёнхап.

"И южнокорейские, и американские разведывательные службы считают, что Северная Корея уже закончила строить 3000-тонную субмарину, о которой сообщили в июле 2019 года", - рассказали источники агентства. Один из собеседников добавил, что КНДР "выбирает подходящее время, чтобы представить субмарину с наибольшим стратегическим эффектом, включая увеличение давления на США".

По информации Рёнхап, во время демонстрации новой подлодки КНДР может провести испытания баллистической ракеты, например "Пуккыксон-3" ("Полярная звезда - 3").

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