Северная Корея построила подлодку водоизмещением 3 тыс тонн - разведка
19:00 11.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
КНДР завершила строительство подводной лодки водоизмещением 3 тыс. тонн, свидетельствуют данные разведки Республики Корея и США. Об этом в воскресенье сообщило агентство Рёнхап.
"И южнокорейские, и американские разведывательные службы считают, что Северная Корея уже закончила строить 3000-тонную субмарину, о которой сообщили в июле 2019 года", - рассказали источники агентства. Один из собеседников добавил, что КНДР "выбирает подходящее время, чтобы представить субмарину с наибольшим стратегическим эффектом, включая увеличение давления на США".
По информации Рёнхап, во время демонстрации новой подлодки КНДР может провести испытания баллистической ракеты, например "Пуккыксон-3" ("Полярная звезда - 3").
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