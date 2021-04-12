На запланированные акции в "защиту жизней белых" в США почти никто не пришел - СМИ
08:00 12.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
На протяжении последних двух недель в социальных сетях публиковали призывы принять участие в "Марше в защиту жизней белых". По сведениям телеканала, в число тех, кто пытался его провести, входили члены организаций правого толка, а также объединений неонацистов и сторонников превосходства белой расы. Мероприятия задумывались в качестве ответа на действия движения "Жизни темнокожих имеют значение". Оно выступает в защиту прав афроамериканцев.
По данным Эн-би-си, в запланированное время лишь один человек пришел на акцию в городе Альбукерке (штат Нью- Мексико), трое - в Форт-Уэрте (штат Техас), несколько - в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). В Роли (штат Северная Каролина) и ряде других американских городов мероприятия в рамках "Марша в защиту жизней белых" были заранее отменены организаторами. Как сообщал ранее ТАСС, в Нью-Йорке на аналогичный митинг пришел только один человек.
Во всех указанных случаях в местах, где планировалось организовать акции в защиту жизней белых, собирались десятки, если не сотни, антифашистов и участников движения "Жизни темнокожих имеют значение". Они требовали не допустить распространения в США расизма.
Лица, выступавшие ранее в соцсетях за проведение "Марша в защиту жизней белых", в частности, утверждали, что в США нередко ущемляются права белого населения. Они заостряли внимание на случаях, когда белые становились жертвами совершенных темнокожими преступлений.
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