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В Москве ожидается до 15 градусов тепла и облачная погода с прояснениями

08:10 12.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Облачная погода с прояснениями, местами небольшой кратковременный дождь и до плюс 16 градусов ожидаются в Москве в понедельник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет 14-16 градусов тепла. В ночь на вторник температура воздуха может опуститься до плюс 6 градусов. Осадков ночью не ожидается.

Ветер восточный и юго-восточный, 5-10 м/с, местами порывы ветра до 15 м/с. Атмосферное давление составит около 760 мм ртутного столба.

В Подмосковье в понедельник температура будет колебаться в пределах плюс 12 - плюс 17 градусов. В ночь на вторник столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 4 градуса.

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