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НОВОСТИ

Россияне стали отказываться от путешествий в Турцию

09:32 12.04.2021 Источник: Известия

В последние дни спрос на туры в Турцию упал на четверть, сообщили «Известиям» в отрасли. Количество аннулированных путевок в эту страну увеличилось в десятки раз, отмечают операторы. Россияне отказываются от поездок на фоне новостей о возможном ограничении авиасообщения с Турцией из-за роста заболеваемости коронавирусом в государстве, полагают эксперты.

В пятницу источники «Известий» сообщили, что оперштаб по борьбе с коронавирусом может запретить чартерные рейсы в республику. Если власти примут такое решение, Турция может лишиться около 20 тыс. отечественных туристов в неделю, оценили эксперты.

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