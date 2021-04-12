Россияне стали отказываться от путешествий в Турцию
09:32 12.04.2021 Источник: Известия
В пятницу источники «Известий» сообщили, что оперштаб по борьбе с коронавирусом может запретить чартерные рейсы в республику. Если власти примут такое решение, Турция может лишиться около 20 тыс. отечественных туристов в неделю, оценили эксперты.
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