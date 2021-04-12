Цифровой юань может стать угрозой для доллара, опасаются в Вашингтоне - Bloomberg

10:05 Источник: Эхо Москвы

Bloomberg: В Вашингтоне опасаются, что цифровой юань может стать угрозой для доллара. По сведениям Bloomberg, Белый дом собирает информацию о планах Китая в этой области.

Как отмечается в публикации, американскую сторону, в частности, интересует, как будет распространяться цифровой юань, можно ли будет с его помощью обойти санкции США. Эхо Москвы