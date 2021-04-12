0
0
120
НОВОСТИ

Индия вернулась на второе место в мире по числу заболевших covid-19

10:20 12.04.2021 Источник: Lenta.ru

Индия вернулась на второе место в мире по числу заболевших коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные министерства здравоохранения страны.

Согласно информации властей, вирусом заразились 13 527 717 человек. За минувшие сутки было зарегистрировано 168,9 тысячи случаев, что составило самый большой показатель с начала пандемии. Число тех, кто проходят лечение от заболевания, в стране постоянно растет: за последние 33 дня оно выросло с 135,9 тысячи пациентов до 1,2 миллиона человек. Наибольшее количество заболевших приходится на штат Махараштра, в котором накануне было принято решение ввести в ближайшее время карантин.

Отмечается, что Индия обогнала по числу заболевших Бразилию, в которой всего зарегистрировано 13 482 023 случая заражения.

Ранее в Индии обнаружили новый штамм коронавируса с двойной мутацией. «Новая двойная мутация была обнаружена в стране наравне с рядом других вариантов коронавируса», — говорится в заявлении минздрава. Пока у индийских властей недостаточно информации для того, чтобы установить прямую связь между появлением мутаций и быстрым ростом случаев заболевания в некоторых штатах страны.  Lenta.Ru

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

11:20 12.04.2021
В России выявили 8 320 заразившихся коронавирусом за сутки
0
30
11:05 12.04.2021
Экс-глава НАСА рассказал, как полет Гагарина испугал и привел его в восторг
0
63
11:00 12.04.2021
Глава МИД Ирана обвинил Израиль в причастности к инциденту на объекте в Натанзе
0
70
10:32 12.04.2021
Принц Филипп просил принца Чарльза позаботиться о королеве и возглавить семью - The Sun
0
130
10:05 12.04.2021
Цифровой юань может стать угрозой для доллара, опасаются в Вашингтоне - Bloomberg
0
160
10:00 12.04.2021
Прокуратура Нидерландов не комментирует утечку аудиозаписей по делу MH17
0
175
09:32 12.04.2021
Россияне стали отказываться от путешествий в Турцию
0
195
09:30 12.04.2021
ЗАО «Внешторгсервис» будет производить 200 тысяч тонн готовой продукции в месяц
0
216
09:20 12.04.2021
Кабмин запустит шесть новых суперсервисов на портале госуслуг
0
227
09:05 12.04.2021
Израиль организовал взрыв на объекте в Натанзе - NYT
0
260

Возврат к списку