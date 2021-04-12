Принц Филипп просил принца Чарльза позаботиться о королеве и возглавить семью - The Sun

10:32 Источник: Газета.Ru

Британский принц Филипп незадолго до своей смерти попросил своего старшего сына, принца Чарльза, позаботиться о матери, королеве Елизавете II, а также стать во главе королевской семьи. Об этом пишет таблоид The Sun, ссылаясь на королевского биографа Роберта Джобсона.

Как уточняет издание, принц Чарльз получил такое указание в ходе встречи с Филиппом в лондонской больнице, где тот лечился.

Джобсон сообщил, что «в эмоциональной беседе» у постели герцог Эдинбургский посоветовал Чарльзу позаботиться о Елизавете II, когда тот уйдет. «Он также рассказал о том, как Чарльз должен вести королевскую семью в предстоящие годы», — сообщил он.

Издание указало, что этим можно объяснить тот факт, что принц Уэльский выглядел печальным и со слезами на глазах, когда покидал больницу.

9 апреля стало известно, что супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп скончался в возрасте 99 лет.

16 февраля супруг британской королевы был госпитализирован. Спустя месяц он покинул госпиталь имени Эдуарда VII после успешной операции на сердце.

Тогда источник из королевского окружения сообщал, что причиной госпитализации стал не коронавирус. Филипп и Елизавета одними из первых в Великобритании сделали прививки от коронавируса. За последнее время, начиная с 2017 года, герцог Эдинбургский несколько раз ложился в госпиталь из-за проблем с сердцем. Газета.Ru